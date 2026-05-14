Между Минском и Петербургом запустят дополнительный поезд

Белорусская железная дорога и ОАО «РЖД» назначили дополнительный поезд № 50/49 по маршруту Минск – Санкт-Петербург. Он начнет курсировать с 3 июня, сообщили в пресс-службе белорусской ж/д.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Поезд будет курсировать ежедневно. Из Минска — с 3 июня по 10 сентября 2026 года, отправление в 20:06, прибытие в Петербург на следующее утро в 10:10. Из Санкт-Петербурга — с 4 июня по 11 сентября, отправление в 20:45, прибытие в Минск в 11:19.

В Беларуси поезд сделает остановки на станциях: Смолевичи, Жодино, Борисов, Крупки, Толочин, Орша-Центральная, Богушевская и Витебск.

Карина Дроздецкая