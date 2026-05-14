ВТБ поможет бизнесу сократить издержки в работе на маркетплейсах. Комплексное предложение включает специальные условия на расчетно-кассовое обслуживание и бесплатный сервис аналитики, объединяющий данные со всех основных торговых площадок. Линейка состоит из двух пакетов услуг. Первый — «Маркетплейс.Старт» — предназначен для тех, кто только запускает или развивает бизнес. Пакет «Маркетплейс.Про» — для активных продаж. «Для предпринимателей особенно важна прикладная поддержка — инструменты, которые помогают быстрее стартовать, снижать издержки и выстраивать устойчивую модель продаж. Мы предлагаем единое решение, позволяющее управлять всеми ключевыми процессами. Такой подход упрощает выход на рынок, помогает бизнесу быстрее адаптироваться и масштабироваться», — отметила старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Первая перевозка грузов через границу на беспилотных грузовиках «КамАЗ» состоится 28 мая. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель министра транспорта России Дмитрий Зверев. В какую именно страну будет отправлен грузовик на самоуправлении, он не уточнил. Сейчас по российским трассам уже курсирует 101 беспилотный грузовик, суммарно они преодолели более 14 млн км без единой аварии.

Финтех-компания Revolut откроет подразделение банковского обслуживания для работы с состоятельными клиентами из Великобритании и ряда европейских стран. У потенциального клиента должны иметь активы на сумму от полумиллиона фунтов. Financial Times месяц назад писал, что Revolut рассматривает возможность выхода на биржу с оценкой $150-200 млрд.