Калининградские власти изменят правила благоустройства ради контроля над электросамокатами

Городские власти Калининграда намерены внести поправки в правила благоустройства для регулирования движения средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом пишет РБК со ссылкой на главу администрации Елену Дятлову. Совет депутатов утвердит изменения в конце мая — начале июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совет депутатов утвердит изменения в конце мая — начале июня

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Совет депутатов утвердит изменения в конце мая — начале июня

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам госпожи Дятловой, власти рассматривали два механизма: корректировка правил благоустройства или изменение проекта организации дорожного движения для каждой улицы. Второй вариант признали слишком сложным, выбор сделан в пользу первого. Дятлова уверена: поправки позволят четко прописать ответственность юрлиц и граждан за нарушения.

Губернатор Алексей Беспрозванных накануне допустил частичный запрет электросамокатов в случае неэффективности других мер. В регионе уже вводят ограничения скорости и определяют зоны парковки. «Сначала власти попробуют навести порядок действующими мерами, и лишь при их неэффективности вернутся к вопросу запрета»,— заявил Беспрозванных. Эта тема останется в повестке совета по безопасности дорожного движения в конце мая — начале июня.

Карина Дроздецкая