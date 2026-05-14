«Лидер бывает только один»

В ходе пребывания в Пекине Дональд Трамп назвал Си Цзиньпина своим другом и пригласил приехать в Вашингтон. Приглашение было принято. Председатель КНР, со своей стороны, жестко предостерег США от вмешательства в так называемый тайваньский вопрос. Белый дом в итоговом отчете сосредоточился в основном на экономике, не упомянув острые темы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что так называемый раздел мира между Востоком и Западом так и не состоялся.

Официальный Пекин против того, чтобы Иран обладал ядерным оружием. Ормузский пролив должен быть разблокирован. Что касается Украины, здесь все более расплывчато: преобладают общие фразы. Стороны договорились искать пути решения проблемы. Похоже, Си Цзиньпин повторил российскую формулировку относительно устранения первопричин кризиса как главной цели мирного процесса. Что касается Тайваня, председатель КНР высказался предельно жестко: если США будут помогать мятежному острову, может случиться непоправимое.

Нынешний китайский руководитель даже внешне предстает как умудренный жизнью философ — лидер Поднебесной. Все течет, все меняется, а Китай вечен — некая константа, откуда пошел мир. И вот он бьет заносчивого ковбоя эрудицией: нам нельзя попасть в ловушку Фукидида. Кто вдруг не в курсе, это был древнегреческий философ. Он первым изложил концепцию, согласно которой претендент на лидерство сталкивается с действующим лидером, и в результате всем становится только хуже.

Понятно, о ком и о чем идет речь. Нужно строить многополярный мир. Дональд Трамп предпочитает выражаться проще. Президент США дал понять, что все хорошее в этом мире происходит благодаря Америке, и даже «китайское чудо» случилось благодаря западным инвестициям. Да, действительно, Китай, несмотря на большой подъем, амбиции и претензии, остро нуждается в технологиях, в первую очередь американских. Собственно, торгует КНР также в основном с Западом. Это экспортно ориентированная страна. Так что разговоры о Фукидиде и многополярном мире — это, конечно, хорошо, однако вопрос о том, кто главнее, остается открытым.

Так что с разделом мира придется немного подождать. По той простой причине, что США своим лидерством делиться явно не собираются. Компромиссы возможны, но, видимо, только в экономической части, что уже немало. Вряд ли Трамп сдаст Тайвань. Что касается Ирана, очень сложно представить, что аятоллы и КСИР подчинятся гипотетическому мудрому совету из Пекина и откажутся от ядерной программы. Относительно Украины стоит напомнить, что Китай уже пытался посредничать — был план из 12 или 20 пунктов, который нынче благополучно забыт.

Кстати, в этой связи стоит обратить внимание на слова госсекретаря Марко Рубио о том, что только США могут быть посредником в урегулировании кризиса. Если кто-то хочет помочь — пожалуйста, но лидер бывает только один. При этом факт взаимозависимости, скорее всего, позволит удержать стороны от жесткой конфронтации. Поэтому им и приходится говорить друг с другом.

Дмитрий Дризе