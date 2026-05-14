Суд обязал гражданку Латвии продать земельный участок в Псковской области

Псковский областной суд удовлетворил иск к гражданке Латвии. Женщина владела 1/313 доли в праве на земельный участок в Пыталовском муниципальном округе —административная единица на крайнем западе Псковской области России, граничащая с Латвией. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно пункту 3 статьи 15 Земельного кодекса РФ — иностранцы не могут иметь в собственности землю на приграничных территориях

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Согласно пункту 3 статьи 15 Земельного кодекса РФ — иностранцы не могут иметь в собственности землю на приграничных территориях

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд указал на пункт 3 статьи 15 Земельного кодекса РФ — иностранцы не могут иметь в собственности землю на приграничных территориях. Пыталовский район входит в перечень таких участков.

Гражданка Латвии получила долю в 2010 году по наследству, но не предприняла действий для ее продажи.

Суд обязал женщину продать имущество на торгах в течение шести месяцев после вступления решения в силу.

Карина Дроздецкая