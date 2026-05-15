Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Топ-10 винодельческих компаний России по выручке в 2025 году

Компания Выручка (млрд руб.) Изменение за год (%) Чистая прибыль (млн руб.) Изменение за год (%)
ООО «Кубань-Вино» 18,47 12 1619,12 115
ОАО АПФ «Фанагория» 9,19 6 1775,8 9
ЗАО «Абрау-Дюрсо» 6,88 –8 1623,65 –20
ООО «Союз-Вино» 5,23 8 516,76 17
ООО «ТВК-Кубань» 4,72 7 180,82 10
ЗАО «Игристые вина» 4,57 17 1530,16 52
АО «ПАО Массандра» 4,38 23 626 371
ООО «Вилаш-КШВ» 3,52 48 –40,51 62
ООО «Винный дом Фотисаль» 3,32 32 412,14 5753
ООО АЗБ 3,24 22 651,34 46

Источник: Rusprofile.

Новости компаний Все