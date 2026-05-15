Топ-10 винодельческих компаний России по выручке в 2025 году

Компания Выручка (млрд руб.) Изменение за год (%) Чистая прибыль (млн руб.) Изменение за год (%) ООО «Кубань-Вино» 18,47 12 1619,12 115 ОАО АПФ «Фанагория» 9,19 6 1775,8 9 ЗАО «Абрау-Дюрсо» 6,88 –8 1623,65 –20 ООО «Союз-Вино» 5,23 8 516,76 17 ООО «ТВК-Кубань» 4,72 7 180,82 10 ЗАО «Игристые вина» 4,57 17 1530,16 52 АО «ПАО Массандра» 4,38 23 626 371 ООО «Вилаш-КШВ» 3,52 48 –40,51 62 ООО «Винный дом Фотисаль» 3,32 32 412,14 5753 ООО АЗБ 3,24 22 651,34 46