На ярмарках Сочи расширят продажи местной продукции

В Сочи провели проверку готовности муниципальных ярмарок к летнему курортному сезону. В рамках подготовки к высокому туристическому периоду сотрудники администрации обследовали торговые площадки в Лазаревском, Центральном и Хостинском районах, а также оценили состояние инфраструктуры и соблюдение стандартов обслуживания.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как сообщили в администрации города, муниципальные ярмарки остаются одним из ключевых каналов поставок фермерской и местной сельскохозяйственной продукции для жителей и гостей курорта. В настоящее время в Сочи работают семь муниципальных ярмарок, на которых организовано более 500 торговых мест. Свою продукцию здесь реализуют около 250 хозяйствующих субъектов, включая 35 крестьянско-фермерских и 12 личных подсобных хозяйств.

К началу летнего сезона объекты обновили, после чего начались выездные проверки их готовности. Особое внимание уделяют качеству сервиса, доступности площадок и поддержке местных производителей.

По словам заместителя главы Сочи Сергея Сомко, в городе продолжают реализацию проекта «Выбирай сочинское», который входит в Стратегию социально-экономического развития курорта до 2035 года. Сейчас в проекте участвуют более 160 представителей бизнеса и производителей.

В администрации отметили, что при распределении торговых мест приоритет отдают местным товаропроизводителям. В ближайшее время на территориях ярмарок планируют организовать специальные площадки, где под брендом «Выбирай сочинское» будут продавать исключительно местную продукцию. Кроме того, все ярмарки адаптированы для маломобильных граждан.

Отдельное внимание уделяют социальным рядам, где жители сельских территорий реализуют овощи, ягоды, зелень и другую продукцию собственного производства. Для расширения ассортимента администрация организует выезды в фермерские и личные подсобные хозяйства, приглашая производителей к участию в ярмарочной торговле.

Мария Удовик