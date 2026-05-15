Международный фестиваль «СКИФ XXV», гастроли театра «Модерн» и теннисный турнир памяти первого губернатора города

Спектакль «Время любви» или «Скотный двор». Концерт «Органный диалог эпох» или «Легенды диско». Фестиваль в «Брусницыне» или в Центре современного искусства имени Сергея Курехина. Выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Фото: музей дизайна «Основа» Выставка «Эрте. Гений ар-деко»

15 мая музей дизайна «Основа» открывает выставку «Эрте. Гений ар-деко». Эрте — творческий псевдоним Романа Тыртова, русского аристократа, рожденного в столице Российской империи, покорившего Европу и Америку и ставшего легендой мира моды и графики. Его утонченные иллюстрации украшали обложки ведущих модных журналов, театральные костюмы поражали воображение зрителей, а шелкографии восхищали своей изысканностью и мастерством. Выставка рассказывает не только о моде, она погружает в мир печатных техник и раскрывает тайны мастерства Романа Тыртова как графика, иллюстратора и мастера сценического оформления.

На Основной сцене театра «Мастерская» 15 мая будет показан спектакль «Дни Турбиных». Его действие происходит в Киеве зимой 1918–1919 годов. Разрушительной стихии эпохи противопоставлен гармоничный уютный мир семьи, живущей в квартире с кремовыми шторами, камином и роялем. Спектакль по пьесе Михаила Булгакова построен на крупных планах, словно на страшную картину рушащегося мира мы смотрим через призму одного дома и одной семьи. И хотя вокруг — война, эта история не о ней. «Дни Турбиных» — о сохранении себя, своей веры и своей любви.

Спектакль пройдет в рамках Всероссийского ежегодного проекта «Тепло родного дома», после него запланированы зрительские обсуждения с театральным педагогом и театроведом Ольгой Андрейкиной.

В этот же вечер, 15 мая, в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина состоится «Органный диалог эпох: барокко и романтизм» — лекция-концерт Мансура Юсупова, титулярного органиста Кафедрального собора Калининграда. Исполнитель приглашает в музыкальное путешествие сквозь века: от богатого и насыщенного звучания эпохи барокко к выразительным и драматичным мелодиям романтизма.

Первое отделение целиком посвящено Баху: величие барочной традиции предстанет в Прелюдии и фуге ля минор, хоральной фантазии «О род людской, оплачь свой тяжкий грех», концерте по Вивальди и знаменитой Пассакалии до минор. Во втором отделении, посвященном романтизму, прозвучат сочинения Франка, Мендельсона-Бартольди и Регера. Венцом вечера станет Прелюдия и фуга на тему BACH Ференца Листа, где монограмма, зашифрованная в фамилии Баха, выстроит прочный мост между двух эпох.

16 мая здесь же, в Концертном зале на Английской набережной Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина, пройдет «Вечерний джазовый концерт при свечах». В поздний час, когда город затихает в свете белых ночей, камерное пространство зала наполнится бессмертными мелодиями ХХ века. Программа объединит легендарные джазовые стандарты и хиты, ставшие классикой в исполнении Эллы Фицджеральд, Фрэнка Синатры и Нэта Кинга Коула. Современное прочтение жанра дополнят композиции из репертуара Леди Гаги и Куин Латифы. Творения великих мастеров — Гершвина, Эллингтона, Керна и Кемпферта — прозвучат в этот вечер во всем многообразии: от протяжных баллад до элегантного свинга. Впервые на эту сцену выйдут звезды мюзиклов, солисты Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина: Дарья Кожина, Анастасия Шведова, Артем Яковлев и Вячеслав Рязанов. Особую атмосферу создаст инструментальный квартет Яна Горбачевского, а мягкое мерцание свечей добавит вечеру кинематографического очарования.

Фото: Пресс-служба Петербургской филармонии Петербургская филармония

16 мая Петербургская филармония присоединится к акции «Ночь музеев». В Большом и Малом залах посетителей ждут концерты, воплощающие идею единства народов России и многообразия ее национальных культур: известные петербургские коллективы и солисты исполнят сочинения классического симфонического репертуара, а также киномузыку, хоровые, органные шедевры, народные мелодии в различных обработках. В фойе Большого зала пройдут музыкальные викторины, также в эту ночь здесь можно будет посетить выставку «Государственное звучание. К 120-летию начала работы Госсовета в Дворянском собрании».

«Петербургская филармония впервые присоединилась к международной акции "Ночь музеев" в 2013 году, с тех пор участие в ней стало неотъемлемой и важной частью нашего концертного сезона. Конечно, в эти ночи мы видим в нашем зале и постоянных слушателей, но в основном к нам приходит совершенно новая публика, что для нас особенно ценно. В этом году филармонические программы "Ночи музеев" посвящены Году единства народов России, при этом слушателей ждет не только и не столько народная музыка, сколько вдохновленная фольклором великая классика: сочинения Рахманинова, Балакирева, Глинки, Римского-Корсакова, Бородина, Вайнберга, Щедрина — и не только. И, конечно, в год 120-летия со дня рождения Дмитрия Шостаковича Петербургская филармония, с гордостью носящая имя композитора, не могла обойтись без исполнения его сочинения: Второй фортепианный концерт Шостаковича откроет "Ночь музеев" в Большом зале. Его исполнит Академический симфонический оркестр Филармонии: дирижер — Анатолий Рыбалко, солист — Николай Мажара»,— рассказывает Евгений Петровский, заместитель директора по творческой деятельности, художественный руководитель Большого зала.

Концертная программа «Ночи музеев» в Большом зале Филармонии пройдет с 18:00 до 6:00.

Фото: пресс-служба фестиваля St.Petersburg Craft Event Фестиваль творческого предпринимательства St. Petersburg Craft Event

Крафт, музыка, весна: 16 мая в культурном квартале «Брусницын» всех ждут на St. Petersburg Craft Event — фестиваль творческого предпринимательства, где сосредоточена крафтовая культура Петербурга. На музыкальной сцене выступят ироничный дуэт «Людмил Огурченко», Вася Васин с фестивальной программой «Песни Майка и битлов», коллектив «Пузо и виртуозы Ленинграда», а также афро-кубинская группа «AФРОК».

Живые концерты обаятельного дуэта «Людмил Огурченко» — это всегда лирика, легкая ирония, музыкальность и абсолютная свобода. Основатель и лидер культовой петербургской группы «Кирпичи» Вася Васин решил замахнуться на классику и «наше всe», подготовив для гостей фестиваля специальную программу из песен Майка Науменко и The Beatles. Компания широко известных музыкантов группировки «Ленинград» и Александра Попова по прозвищу «Пузо» вновь объединилась для проекта «Пузо и виртуозы Ленинграда», чтобы исполнить хиты советской эстрады о любви, но по-другому — залихватски и обжигающе-трогательно. Группа «AФРОК», искусно смешивая румбу, песни сантерии, феерию сальсы, экспрессию рока, джазовую гармонию, пульс фанка, страсть Андалузии, африканский транс и жаркое солнце Ямайки, погрузит гостей фестиваля в атмосферу кубинских ритмов.

Фото: Маргарита Каррентс Хор Сретенского монастыря

Хор Сретенского монастыря выступит 16 мая в БКЗ «Октябрьский» с программой «Великой Победе посвящается». Автор идеи и режиссер — директор хора Сретенского монастыря, композитор Федор Степанов, художественный руководитель и дирижер — Андрей Полторухин.

Нетленная музыка военной поры и пронзительная поэзия воспринимаются сегодня не только как бесценные исторические, художественные памятники минувших времен, но и приобретают значение живого, действенного элемента современности. Песни военного времени — моральный, духовный фундамент современного патриотического искусства. Музыкальное приношение 80-летию Великой Победе через вечную музыку военной поры — это идеология веры в бога, могущество и величие России и нашего воинства, единство нашего народа сегодня.

В этот же вечер, 16 мая, Московский драматический театр «Модерн» представит на сцене Театра им. В. Ф. Комиссаржевской спектакль «Иуда» — третий из трилогии «Антихрист и Христос». Режиссер Юрий Грымов обращается к самому известному предательству в истории, рассуждая на тему человека, милосердия, времени. Христос, Мария Магдалена, Понтий Пилат… Что значат эти имена в мировой истории?

Фото: Юлия Мешкова / пресс-служба театра «Модерн» Сцена из спектакля «Скотный двор»

А 17 мая московский драматический театр «Модерн» на той же сцене сыграет «Скотный двор» — один из бестселлеров театра, спектакль по знаменитому произведению Дж. Оруэлла. Зрителям будут представлены насыщенные актерские работы, оригинальные художественные и световые решения.

Фото: пресс-служба ФЕМФКМ Федерико Мондельчи

17 мая в Тронном зале Екатерининского дворца прозвучат культовые мелодии группы «Битлз» через призму барочной эстетики в рамках 33 сезона Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». На сцене — «золотой саксофон Италии» Федерико Мондельчи, обладатель Гран-при и золотой медали Консерватории Бордо. В программе концерта — удивительный синтез эпох, от произведений И. С. Баха до современных композиторов и киномузыки Нино Роты, Эннио Морриконе, Людовико Эйнауди.

Фото: клуб «Космонавт» Лидер группы «ЧИЖ & CO» Сергей Чиграков

В этот же вечер, 17 мая, в клубе «Космонавт» состоится праздничный концерт группы «ЧИЖ & CO». Автору песен Сергею Чигракову – 65 лет! Бессменный лидер команды, он как никто другой умеет создать на многотысячной площадке клуба атмосферу теплого душевного квартирника. Конечно, не без рок-н-ролльного драйва, которым пронизано каждое выступление. Поклонников ждет «все тот же матерый русский блюз», немного юмора, немного грусти и море радости от любимых хитов.

18 мая на Малой сцене театра «Мастерская» в рамках Всероссийского ежегодного проекта «Тепло родного дома» пройдет лекция и панельная дискуссия «Как и зачем говорить с молодежью о театре?». Как интерпретировать классику, чтобы у молодых людей формировалась способность к самостоятельному суждению? В каких взаимоотношениях находятся авторский текст, режиссер и зритель? Какую роль театральное искусство может выполнять в обществе? Ответы на эти вопросы вместе с залом будут искать социолог театра, профессор РГИСИ и СПбГУ Татьяна Клявина и доцент ГИТИСа, заслуженный работник культуры РФ Юлия Большакова.

Фото: Александра Фролова / пресс-служба театра «Модерн» Сцена из спектакля «Война и мир. Русский Пьер»

В этот же вечер, 18 мая, московский драматический театр «Модерн» на сцене Театра им. В. Ф. Комиссаржевской сыграет спектакль «Война и мир. Русский Пьер». Это масштабная постановка при участии знаменитого Хора имени Свешникова: 423 костюма, 70 артистов, живое исполнение хора и полное погружение в роман Льва Толстого. В спектакле сохранены все основные сюжетные линии произведения, а акцент сделан на истории Пьера Безухова и его превращении из западника в русского патриота.

«Кармен», новый фламенко-спектакль Натальи Зайковой, состоится 19 июня на сцене «Колизей-Арены». Исполнители — театр фламенко FABRICA DE TABACO. Кармен Зайковой не просто девушка с табачной фабрики: она наследница ритуалов танца, искусства фламенко. Мелодия обретает здесь телесную чувственность, а тело становится музыкальным инструментом. Три составляющие фламенко — темпераментное пение, экспрессия танца и плач гитары — сливаются воедино, чтобы наиболее полно и ярко отразить всю страсть, заложенную в легенду о свободолюбивой цыганке. Спектакль построен на органичном взаимодействии танца, авторского видеоряда и светового дизайна.

Фото: клуб «Космонавт» Группа «Полюса»

20 мая в клубе «Космонавт» группа «Полюса» презентует выход виниловой пластинки с альбомом «Наше ничего». Живое выступление группы пройдет в расширенном составе, с мощным звучанием и возможностью для зрителей двигаться и танцевать. Новый альбом получился по-настоящему масштабным. Несмотря на отсутствие единой драматургической линии, каждая композиция в нем звучит как самостоятельная история. Отдельного внимания заслуживают тексты Ильи Разина. Сохраняя высокую точность и выразительность, они демонстрируют новый подход: в них стало меньше декоративности и самоцитирования, меньше стремления к афористичности и больше внутренней сосредоточенности и прямоты.

В этот же вечер, 20 мая, в Концертном зале Мариинского театра состоится концерт симфонического оркестра Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина «Северная симфония» «Бизе/Массне-Гала». Он посвящен французской оперной школе, для которой характерна особая стилистическая чистота, изящность, утонченность и в тоже время страстность. В первом отделении прозвучат фрагменты из опер Жоржа Бизе — «Кармен» и «Искатели жемчуга», а также музыка к драме «Арлезианка». Во втором отделении будут исполнены сцены из опер Жюля Массне — «Таис», «Иродиада», «Вертер» и «Манон». В концерте примут участие солисты театра, лауреаты международных конкурсов Анна Викулина, Назия Аминева, Елизавета Михайлова, Анастасия Самарина, Тигрий Бажакин, Андрей Земсков, Дмитрий Мулярчик, Павел Шнипов.

Фото: Русские музыкальные сезоны Вечер вместе с «Русскими музыкальными сезонами» в Оранжерее Таврического сада

21 мая в Оранжерее Таврического сада пройдет яркий вечер вместе с «Русскими музыкальными сезонами»: на концерте «Легенды диско: от Boney M. до Queen» в исполнении камерного оркестра будут звучать хиты Abba, Boney M, a-ha и других групп.

Фото: Петербургский теннисный клуб XXX Губернаторский теннисный турнир

Юбилейный XXX Губернаторский теннисный турнир пройдет на Крестовском острове с 22 по 31 мая в Петербургском теннисном клубе имени В. И. Никифорова. Событие посвящено памяти первого губернатора Санкт-Петербурга Александра Даниловича Меншикова. За три десятилетия турнир стал не просто спортивным состязанием, но и ярким светским событием, объединяющим спорт, дружбу и традиции в атмосфере белых ночей. Ежегодно в нем принимают участие ведущие представители бизнеса, политики, культуры и спорта. В 2025 году количество игроков превысило 400 человек, а в 2026-м ожидается новый рекорд: запланированы выступления более 20 любительских разрядов, среди которых мужские, женские и смешанные парные форматы в различных категориях; одиночные номинации, а также самые популярные и зрелищные разряды — Pro-Am, где у любителей появляется возможность пригласить в пару профессионального теннисиста. Особое внимание уделяется детскому теннису — участие примут более 100 юных спортсменов.

Фото: БКЗ «Октябрьский» Певец Сергей Пенкин

В БКЗ «Октябрьский» 22 мая состоится большой юбилейный концерт Сергея Пенкина: артисту исполняется 65 лет. Несмотря на весомые цифры, Сергей Пенкин остается вне возраста и вне времени. Певец по-прежнему в строю, записывает новые песни, экспериментирует с жанрами и по традиции каждый сезон презентует для своих поклонников новое шоу. Не станет исключением и предстоящий юбилейный сезон. Специально для нового шоу создана современная красочная сценография. Видеоконтент позволит зрителям вспомнить разные периоды жизни и творчества артиста, и, конечно, артист порадует поклонников разнообразием своего репертуара.

23 мая в Ледовом Дворце состоится фестиваль «НАШИ в городе». В 2026 году отмечается два важных для культурной жизни Санкт-Петербурга юбилея: 45 лет Ленинградскому рок-клубу и 25 лет радиостанции «НАШЕ Радио — Санкт-Петербург». Эти события тесно связаны между собой. Ленинградский рок-клуб стал колыбелью отечественного рока, дав сцену, зрителя и свободу творчества десяткам ныне культовых групп. Как музыка перемен, рок повлиял на развитие всех сфер российской культуры — литературу, кино, театр, изобразительное искусство. Он стал источником вдохновений для тысяч творческих людей, настоящим культурным феноменом и символом изменений, происходивших в России в 1980-е и 1990-е годы. А уже в XXI веке, продолжая традиции Ленинградского рок-клуба, «НАШЕ Радио» открывает новые имена и дарит возможность музыкантам делиться своим творчеством со слушателями.

Зрителей ждут погружение в атмосферу рок-клубовской эпохи, воспоминания очевидцев, уникальные архивные свидетельства и, конечно же, выступления культовых музыкантов, для которых Ленинградский рок-клуб стал стартовой площадкой для дальнейшего творчества и местом силы, где они говорили и пели о том, во что верили. На сцене Ледового дворца выступят группы «Алиса», «Пикник», «Авиа» и проект «СимфоКИНО». Специальным гостем станет ярчайший представитель Свердловского рок-клуба Вячеслав Бутусов и его группа «Орден Славы».

23 мая Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представит спектакль «Ромео и Джульетта» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака. Самую известную трагедию в мире — мир любовных переживаний, раздора и смуты, дружбы и верности, полный безудержного юношеского максимализма и бурлящей энергии, — театр и режиссер решили сделать гимном жизни и чистоте чувств, к которым тянется человек любой эпохи.

«Что еще остается нам в сегодняшнем дне, как не уйти с головой в мир красоты и вечных тем любви и смерти, вражды и упования на мир... И где эта Любовь, что как комета, как вспышка света двух юных душ озарила вселенную красотой и пламенем чувств, но угасла в жизни, чтобы остаться в вечных творениях поэтов и художников, изменив мир в лучшую сторону. О, великий Театр... Как хорошо войти в твой Храм и вспомнить о главном: все мы в тебе — актеры. И где-то есть выше — над распрями и непониманием, над ложью и трусостью — Жизнь вечная и вечная Любовь. А остальное все — лишь веселая и горькая игра...»— лирично и философски задумывается режиссер Мария Романова.

Фото: Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Сцена из спектакля «Время любви»

А в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии в этот вечер, 23 мая, представляют оперетту французского композитора, либреттиста, актера, певца, режиссера и руководителя оперной труппы, а также непревзойденного мастера веселой театральной пародии Флоримона Эрве «Время любви». Эрве, наряду со своим другом и соперником Жаком Оффенбахом, является одним из создателей жанра оперетты. Он сочинил более ста произведений, и каждое из них отличается веселой музыкой, остроумными либретто и сценической изобретательностью. При этом в нашей стране среди оперетт Эрве хорошо известна только одна — «Мадемуазель Нитуш», постановки которой не избежал ни один музыкальный театр.

В 1997 году на сцене Театра музыкальной комедии увидела свет оперетта Эрве, получившая сценическое название «Возраст любви». В ней с присущей автору находчивостью и чувством юмора рассказывалась история любовных похождений трех поколений одной семьи. В 2026 году театр снова обратился к этому сочинению композитора, чтобы подтвердить: время идет, но люди не меняются, мечтая о браке по любви, а не по расчету, и о том, чтобы жизнь детей была более счастливой, чем у родителей.

Фото: архив ЦСИ им. Курехина Международный фестиваль Сергея Курехина «СКИФ XXV»

Двадцать пятый Международный фестиваль «СКИФ XXV» состоится 23 мая в открывшемся после продолжительной реновации в конце прошлого года Центре современного искусства имени Сергея Курехина. В программе традиционно присутствует не только музыка, но и перформансы, мультимедиа и видеоарт.

Посетителей ожидает программа на трех сценах центра. Откроется фестиваль масштабным произведением Сергея Курехина «Воробьиная оратория», которое исполняется на несуществующем воробьином языке. Ораторию представит собственный симфонический оркестр ЦСИ имени Курехина. В качестве специального гостя выступит легенда российского андеграунда — саксофонист-импровизатор Сергей Летов.

Владимир Мартынов, Татьяна Гринденко и «Проект INDEX III» исполнят «31-ю ГЕКСАГРАММУ» — электроакустический перформанс, сочетающий минимализм, дарк-джаз, эмбиент, IDM, электроакустический нойз и современную академическую музыку. Аудиовизуальный перформанс на «СКИФе 25» представит китайский электронный музыкант и композитор Хауи Ли — один из ключевых представителей новой волны электронной сцены Китая. Используя технологии управления жестами и искусственный интеллект, Хауи Ли превращает движения тела в источник звука, а сцену — в живой аудиовизуальный организм. Оркестр нового формата из Санкт-Петербурга «Симфонические звери», где классическая школа встречается с роком, джазом, электроникой и экспериментами, продемонстрирует на сцене свою диалектическую сущность, отраженную в названии проекта: симфоническое мышление и звериная эмоциональность, разум и инстинкт, партитура и импровизация, контроль и свобода.

Кроме того, в программе — САМРАТТАМА (SAMRATTAMA), самобытный казахстанский музыкант и поэт, сочетающий альтернативный хип-хоп, фанк, рок и диско с игрой русского и казахского языков; «Деревянные Киты», шугейз-квартет из Мурманска, один из флагманских коллективов российской инди-сцены; «Директор Всего» — проект, который сочетает электронную музыку, сатиру и элементы деловой презентации, превращая концерт в ироничное собрание, где корпоративная культура становится частью художественного языка; «мадер норт» (mader nort) — творческое объединение музыкантов, танцовщиков, актеров и медиахудожников из Cанкт-Петербурга и другие сюрпризы.

Фото: пресс-служба Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» Дирижер Делио Кассетта и оперная певица Анна Аглатова

24 мая Фельдмаршальский зал Государственного Эрмитажа захватит «Вселенная Моцарта». Ведущий дирижер региона Доломитов, обладатель премии «Лучший дирижер года» от Итальянской ассоциации музыкальных критиков Делио Кассетта совместно с Симфоническим оркестром Ленинградской государственной областной филармонии подарят публике «Юпитер» — величайшую Симфонию №41 В. А. Моцарта. Звезда оперной сцены Большого театра России Анна Аглатова исполнит виртуозные вокальные произведения: «Аллилуйя» из мотета Exsultate, jubilate, а также знаменитые арии из опер «Дон Жуан» и «Свадьба Фигаро». Концерт к 270-летию композитора пройдет в рамках 33 сезона Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга».

А в Свято-Успенском девичьем монастыре Старой Ладоги 24 мая состоится праздник «День славянской письменности и культуры». День, посвященный святым равноапостольным Кириллу и Мефодию, занимает особое место в духовной и культурной жизни славянских народов. Этот праздник напоминает о рождении славянской азбуки, развитии образования, литературы и формировании нашей исторической самобытности.

Святые Кирилл (в миру Константин) и Мефодий были братьями из греческого города Солуни (современные Салоники). Они жили в IX веке и принадлежали к числу наиболее образованных людей своего времени. По поручению византийского императора братья отправились в Великую Моравию с целью проповеди христианства на понятном для местного населения языке. Для успешного проповедования необходимо было перевести на славянский язык богослужебные книги и Священное Писание. Однако у славян не существовало собственной письменности, пригодной для такого перевода. Именно поэтому Кирилл и Мефодий создали первую славянскую азбуку, положив начало письменной славянской традиции. Деятельность Кирилла и Мефодия была неразрывно связана с христианскими идеалами милосердия, служения людям, просвещения и бескорыстного труда. Их образ в культуре — пример служения высшей идее, готовности преодолевать трудности ради блага других народов.

Божественная литургия пройдет в Успенском соборе Староладожского Свято-Успенского девичьего монастыря. Детский праздник начнется с молебна святому равноапостольным Кириллу и Мефодию — просветителям славян. Далее участники крестным ходом пройдут из Успенского монастыря в Староладожскую крепость к церкви святого Великомученика Георгия Победоносца. В программе запланированы экскурсии по старейшему монастырю России, мастер-классы по гончарному искусству, староладожской росписи, колокольному звону и многое другое.

Подготовила Светлана Куликова