В Петербурге подготовили проект планировки нового участка Кольцевой линии метро

В Санкт-Петербурге подготовили проект планировки территории для нового участка Кольцевой линии метро. Речь идет о перегоне между будущими станциями «Площадь Калинина» и «Ладожская-2». Проект постановления об утверждении документации был опубликован 13 мая.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно материалам, длина участка составит 4,47 км. Предусмотрена пропускная способность до 40 пар поездов в час, а расчетный пассажиропоток — около 41 тыс. человек в час. Для станционных комплексов установлена предельная высота до 17 метров, для вентиляционных шахт — до 10 метров.

Помимо станции «Площадь Калинина», которую планируют разместить на пересечении Кондратьевского и Полюстровского проспектов, на линии предусмотрены станции «Полюстровский проспект — 2» на Пискаревском проспекте, «Большеохтинская» в районе Красногвардейской площади и «Ладожская-2».

Ранее также был утвержден проект планировки электродепо «Ладожское», которое будет обслуживать новую линию метро.

