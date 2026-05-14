«Граница между инструментом и подменой живых отношений — хрупкая»

По данным Eurostat, шесть из десяти европейцев в возрасте от 16 до 24 лет в 2025 году пользовались генеративными ИИ-инструментами. Чаще всего они делали это для личных и учебных задач. А свежий опрос исследовательской компании Ipsos показал, что почти каждый второй молодой житель Европы хотя бы раз обсуждал с чат-ботом интимные или личные темы. Таким респондентам проще рассуждать о своем ментальном здоровье с ИИ, чем с врачом или психологом.

На этом фоне итальянские власти (SerD) официально зарегистрировали первый случай лечения зависимости от ИИ. В клинику поступила девушка около 20 лет. Месяцами она общалась с чат-ботом, который отвечал именно так, как ей хотелось слышать. Это создавало ощущение абсолютного принятия и безопасности, в итоге реальный мир пациентке стал не нужен. Местные врачи уверены, что алгоритм обучается под пользователя и постепенно вытесняет его живые контакты. Это формирует новую поведенческую зависимость, сродни тяге к соцсетям или азартным играм. На сегодняшний день это, похоже, первый публично описанный такой диагноз в Европе.

Почти одновременно американка Линдси Холл случайно открыла ноутбук своего партнера и нашла вкладку ChatGPT с тредом «Проблемы в отношениях и неопределенность». Там парень подробно выложил нейросети привычки девушки, историю с расстройством пищевого поведения, описал характер и даже рассказал про ее кошек. После чего спросил, должен ли он быть влюблен в нее через три с половиной месяца. ChatGPT предложил взвесить совместимость. Но дочитать переписку до конца Линдси не смогла. После фразы «Я просто не горжусь ею» она собрала вещи и ушла.

У отношений с ИИ есть и иная сторона. В журнале Nature Human Behaviour вышла работа, в которой авторы указали, что в контролируемых условиях нейросети помогают людям лучше формулировать чувства и готовиться к трудным разговорам с партнером. А в обзоре Американской психологической ассоциации отмечается, что чат-боты и цифровые компаньоны могут снижать чувство одиночества. Правда, при этом есть риск. Граница между инструментом и подменой живых отношений — хрупкая. А можно ли описать этот параметр для ИИ языком алгоритмов — вопрос со звездочкой.

Александр Леви