Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Калининградская область превысила досанкционный уровень ВРП

Валовый региональный продукт Калининградской области превысил показатели, зафиксированные до введения санкционных ограничений. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных во время отчета о работе регионального правительства за 2025 год. По словам главы региона, экономика области смогла пройти наиболее сложный этап адаптации к санкциям.

Беспрозванных заявил, что ВРП Калининградской области превысил докризисные показатели

Беспрозванных заявил, что ВРП Калининградской области превысил докризисные показатели

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Беспрозванных заявил, что ВРП Калининградской области превысил докризисные показатели

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Благодаря федеральной помощи и нашему бизнесу Калининградская область не просто вернулась к росту валового регионального продукта, но и превысила докризисные показатели»,— заявил господин Беспрозванных.

Как сообщил губернатор, в 2024 году рост валового регионального продукта составил 5,9%. По итогам 2025 года областные власти ожидают показатель не ниже 102,4%, что превышает прогнозируемые темпы роста российской экономики примерно на один процентный пункт.

На 2026 год перед регионом поставлена задача обеспечить рост ВРП на уровне 6%.

Алексей Беспрозванных подчеркнул, что одним из главных направлений работы правительства остается создание благоприятных условий для развития предпринимательства и поддержки бизнеса.

Матвей Николаев

Новости компаний Все