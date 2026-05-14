Калининградская область превысила досанкционный уровень ВРП

Валовый региональный продукт Калининградской области превысил показатели, зафиксированные до введения санкционных ограничений. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных во время отчета о работе регионального правительства за 2025 год. По словам главы региона, экономика области смогла пройти наиболее сложный этап адаптации к санкциям.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Беспрозванных заявил, что ВРП Калининградской области превысил докризисные показатели

«Благодаря федеральной помощи и нашему бизнесу Калининградская область не просто вернулась к росту валового регионального продукта, но и превысила докризисные показатели»,— заявил господин Беспрозванных.

Как сообщил губернатор, в 2024 году рост валового регионального продукта составил 5,9%. По итогам 2025 года областные власти ожидают показатель не ниже 102,4%, что превышает прогнозируемые темпы роста российской экономики примерно на один процентный пункт.

На 2026 год перед регионом поставлена задача обеспечить рост ВРП на уровне 6%.

Алексей Беспрозванных подчеркнул, что одним из главных направлений работы правительства остается создание благоприятных условий для развития предпринимательства и поддержки бизнеса.

Матвей Николаев