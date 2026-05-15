В Черноземье 16 мая ожидается теплая и пасмурная погода, до +25°C

В субботу, 16 мая, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. Возможна переменная облачность, без осадков. Температура будет варьироваться от +13°C до +25°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +15°C, днем потеплеет до +21°C, вечером столбик термометра опустится до +19°C, ночью будет +13°C. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром будет +16°C, днем температура поднимется до +21°C, вечером она составит +20°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 2 м/с.

В Курске утром температура составит +14°C, днем повысится до +20°C, вечером будет +18°C, а ночью понизится до +13°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +17°C, днем — +22°C, вечером будет +21°C, а ночью опустится до +15°C. Ветер до 2 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +14°C, днем поднимется до +21°C, вечером будет +19°C, а ночью опустится до +12°C. Ветер до 2 м/с.

В Тамбове утром ожидается +19°C, днем — +25°C, вечером будет +22°C, ночью — +17°C. Ветер до 3 м/с.

Алина Морозова