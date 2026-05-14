Арт-встреча в «Абрау-Дюрсо», «Дон Жуан» и «Черноморец» против «Урала»

Предстоящие выходные в Новороссийске обещают быть насыщенными. На площадках города состоится иммерсивный аудиоспектакль «Городские истории». Кроме того, в местных кинотеатрах пройдут показы военных драм и семейных комедий. Главным же событием уик-энда станет финальный матч сезона: футбольный клуб «Черноморец» встретится с «Уралом». Болельщиков приглашают поддержать команду. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».



Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Какие спектакли посетить

16 мая в 19:00 в Новороссийском городском театре пройдет спектакль «Дон Жуан» в постановке Георгия Цнобиладзе из Санкт-Петербурга. Режиссер знаком зрителям по спектаклям «Как Зоя гусей кормила» и «Охота жить». «Энергичная, наполненная неожиданными режиссерскими решениями, гротесковая постановка не оставит равнодушными зрителя, — говорится в аннотации. — В актерском воплощении замысла режиссера присутствуют и безумная страсть отношений мужчины и женщины, и интриги, которые умело плетет Дон Жуан, бросивший вызов не только обществу, но и небесам. Изворотливость его слуги Сганареля в противовес всему, что делает его господин, открывает еще один порок, который простыми словами можно описать так: «…моя хата с краю и ничего не знаю…». Он неустанно предостерегает Дон Жуана, который ведет необузданный образ жизни, выступая в роли жениха каждой понравившейся ему девушке, безболезненно бросая предыдущую, но и не забывает о своих интересах». Все, что происходит на сцене, вскрывает пороки современного общества и указывает, к чему это может привести.

Стоимость билетов — 700 руб. (16+)

17 мая в 12:00 во Дворце культуры Новороссийска также можно будет посетить детский спектакль «Теремок» с участием известных сказочных героев. «Сказка учит дружбе, гостеприимству, но также показывает, что всему есть свои пределы», — говорится в описании.

Программа рекомендована детям от двух до пяти лет и к семейному просмотру.

Стоимость билета — 500 руб. (0+)

Что посмотреть в кино

В кинотеатрах «Монитор Красная площадь», «Монитор Goodzone», «Нептун» и «Мысфильм» (Мысхако) идет показ военной драмы Александра Андреева под названием «Семь верст до рассвета». Фильм рассказывает о подвиге крестьянина Матвея Кузьмина, которого исполнил актер Федор Добронравов. Действие происходит зимой 1942 года, когда Матвей Кузьмин пожертвовал своей жизнью, чтобы предотвратить немецкую диверсию в Псковской области.

Стоимость билета — 300 руб. (16+)

С 14 мая в кинотеатрах идет семейная комедия Ильи Лебедева под названием «Своя в доску». Этот фильм получил главный приз на XVI питчинге дебютантов, который проходил в рамках Московского международного кинофестиваля.

Фильм рассказывает об учительнице физики, которая известна своей строгостью. Она пытается убедить своего сына, который учится в школе и мечтает стать профессиональным скейтбордистом, не бросать учебу. Чтобы мотивировать его, она заключает пари: если сын выступит на престижных соревнованиях по скейтбордингу, то сможет продолжить обучение. Под руководством подростка, который часто получает низкие оценки, учительница начинает учиться кататься на скейтборде. Однако она не догадывается, что этот эксперимент может негативно сказаться на ее карьере и профессиональной репутации.

Стоимость билета — 300 руб. (6+)

Куда сходить еще

15 мая в 19:00 в музейно-историческом комплексе «Абрау-Дюрсо» пройдет арт-встреча с виноделом завода Алексеем Чернегой. В атмосфере советского музея гости отправятся в путешествие от молодого и дерзкого напитка (как ранний Маяковский), к выдержанному и сложному, как его поздняя лирика. Дресс-код: «Эпоха серебряного века». Для мужчин: темные костюмы, черные водолазки, возможно, яркий галстук-бант или оригинальный головной убор (кепка, фуражка в стиле конструктивизма). Для женщин: платья прямого кроя с асимметрией, сочетание текстур (шелк, кожа, шерсть), графичный макияж (стрелка, акцентная помада).

Стоимость билета — 4500 руб. (18+)

16 мая в Новороссийске состоится аудиоспектакль «Городские истории», который начнется в 17:00 у фонтана на пересечении улиц Новороссийской Республики и Советов. Завершится представление у фонтана «Дарующая воду». Двенадцать персонажей из прошлого поделятся своими историями. Зрители смогут почувствовать себя частью этих событий, наблюдая и участвуя в них. Оригинальная подача исторических фактов, необычный маршрут и волшебные наушники создадут атмосферу, которая понравится и детям, и взрослым, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 750 руб. (6+)

16 мая на стадионе «Центральный (Труд)» в городе Новороссийск сойдутся команды «Черноморец» и «Урал». Финальная игра в этом сезоне начнется в 13:00.

Стоимость билета — 100 руб. (0+)

