Жительница Новороссийска лишилась 3,4 млн рублей после отношений с иностранцем

Жительница Новороссийска стала жертвой мошенника из иностранного государства, с которым у нее завязались романтические отношения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД города-героя. Мужчина нанес ущерб потерпевшей на сумму порядка 3,4 млн руб.

Согласно материалам следствия, женщина из Новороссийска познакомилась с фигурантом дела, находясь в Москве. Мужчина вошел к ней в доверие и завладел деньгами, золотыми украшениями и автомобилем «Мерседес» под предлогом развития ювелирного бизнеса.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. На период следствия он находился под стражей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту дела может грозить наказание до десяти лет лишения свободы.

Кристина Мельникова