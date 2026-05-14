Жительница Новороссийска лишилась 3,4 млн рублей после отношений с иностранцем
Жительница Новороссийска стала жертвой мошенника из иностранного государства, с которым у нее завязались романтические отношения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД города-героя. Мужчина нанес ущерб потерпевшей на сумму порядка 3,4 млн руб.
Согласно материалам следствия, женщина из Новороссийска познакомилась с фигурантом дела, находясь в Москве. Мужчина вошел к ней в доверие и завладел деньгами, золотыми украшениями и автомобилем «Мерседес» под предлогом развития ювелирного бизнеса.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. На период следствия он находился под стражей.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту дела может грозить наказание до десяти лет лишения свободы.