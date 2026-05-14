Мурманские власти рассказали об острой нехватке водителей общественного транспорта

Транспортная отрасль Мурманской области испытывает острую нехватку водительского состава. Об этом рассказали в региональном минтрансе в ответ на жалобы жителей областной столицы на переполненные автобусы №18 и троллейбусы №6. Обращение они оставили на странице губернатора Андрея Чибиса.

В Мурманске не могут увеличить количество транспорта из-за нехватки водителей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«На основании изложенного и учитывая острую нехватку водительского состава в транспортной отрасли вопрос увеличения количества рейсов по данным маршрутам не рассматривается»,— пояснили в министерстве.

Еще одной причиной задержек в работе общественного транспорта становятся дорожные работы, подчеркнули в ведомстве. Чиновники призвали северян планировать поездки с небольшим запасом времени, особенно на время ремонта дорог.

Матвей Николаев