Историческое здание в Чебоксарах до 2072 года передадут епархии

Чебоксарско-Чувашской епархии передадут в безвозмездное пользование объект культурного наследия — здание бывшего уездного духовного училища в центре Чебоксар. Об этом сообщила пресс-служба правительства Чувашии.

Договор безвозмездного пользования заключили до апреля 2072 года. Власти поддержали идею создания в здании музея православия.

Построенное в XIX веке здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Его площадь составляет 1,5 тыс. кв. м.

