Зарплаты в Калининградской области за три года выросли почти на 27%

Реальная заработная плата в Калининградской области за последние три года увеличилась почти на 27%. Об этом 14 мая заявил губернатор Алексей Беспрозванных во время ежегодного отчета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За три года зарплата в Калининградской области выросла почти на 27%

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ За три года зарплата в Калининградской области выросла почти на 27%

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По словам главы региона, в 2025 году из областного бюджета направили около 2 млрд рублей на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Благодаря этому зарплаты бюджетников были проиндексированы примерно на 12%.

Господин Беспрозванных подчеркнул, что региональные власти намерены продолжать работу по увеличению доходов работников социальной сферы, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

Матвей Николаев