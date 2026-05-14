В одном из самых труднодоступных поселков НАО запустили мобильную связь

На острове Вайгач в Ненецком автономном округе впервые появилась мобильная связь. Об этом сообщила губернатор региона Ирина Гехт. Речь идет о поселке Варнек — одном из самых труднодоступных населенных пунктов округа, расположенном на границе Баренцева и Карского морей.

На арктическом острове Вайгач в Ненецком АО впервые появилась мобильная связь

По словам главы региона, мобильную связь начали тестировать оператор «Вымпелком» совместно с Ненецкой компанией электросвязи. Первый тестовый звонок уже состоялся успешно.

«Для поселка Варнек это историческое событие и пример того, как современные технологии могут преодолевать географические барьеры»,— отметила Ирина Гехт.

До этого жители поселка могли пользоваться только стационарной телефонной связью. В ближайшее время мобильную сеть планируют сделать доступной для всех жителей Варнека.

Матвей Николаев