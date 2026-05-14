Самострой площадью более 1000 квадратных метров снесли в Анапе

В Анапе снесли самовольно возведенный трехэтажный объект общей площадью свыше 1 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Снос производился на основании решения суда. Трехэтажное здание было признано самовольным объектом незавершенного строительства, которое возводилось без разрешительной документации.

Владелец здания добровольно не исполнил требование суда о сносе в установленные сроки, в связи с чем по данному факту было возбуждено исполнительное производство. Должника привлекли к административной ответственности, наложив штрафы на общую сумму более 100 тыс. руб. Также с владельца взыскали расходы на принудительный снос самовольной постройки.

В настоящее время строительная площадка уже очищена от мусора. Исполнительное производство закончили в связи с фактическим исполнением требований.

Кристина Мельникова