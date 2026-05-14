Трамп оставил секретную предсмертную записку

У американского вице-президента Джей Ди Вэнса есть инструкции на случай гибели Дональда Трампа. Секретная записка лежит в ящике стола в Овальном кабинете. В ней описан план действий на случай, если Трампа «устранят», рассказал в подкасте Pod Force One представитель Белого дома Себастьян Горка.

Горка подчеркнул, что не собирается раскрывать эти тайные протоколы, но они точно будут соблюдены. Он поспешно добавил, что президент США всегда находится в полной безопасности.

«Нужно ли напоминать о многочисленных попытках убить президента Трампа? Мы не собираемся делать вид, будто этого не существует. Мы задействуем все законные инструменты и не допустим, чтобы безумие радикальных левых снова стоило кому-то жизни. Но я не боюсь, что они решатся на что-то подобное. Все хотят признания от этого человека. Трамп, пожалуй, самый влиятельный лидер со времен Эйзенхауэра. Все хотят сидеть с ним за одним столом, попасть на государственный ужин, получить его внимание.

Идея сделать что-то, что лишит тебя этого признания, противоречит их собственным интересам.

Кроме того, Трамп рассказал, что в ящике стола Resolute лежит письмо, адресованное вице-президенту, на случай, если с ним что-то произойдет. Именно такой язык силы понимают страны вроде Китая, Ирана и России. Так что по этим причинам, на мой взгляд, президент находится в полной безопасности».

Глава Белого дома пережил три официально подтвержденных покушения. В июле 2024 года он был ранен в ухо на митинге в Пенсильвании, осенью того же года возле гольф-клуба Trump International задержали человека с винтовкой.

Последний инцидент случился в апреле 2026-го: 30-летний учитель, вооруженный дробовиком, пытался прорваться на ужин с корреспондентами Белого дома и открыл огонь возле входа в банкетный зал. Ему предъявили четыре обвинения, включая покушение на президента. После этого были опубликованы опросы общественного мнения, согласно которым каждый четвертый американец считает хотя бы одно из этих нападений постановочным.

Старший научный сотрудник института США и Канады РАН Павел Кошкин допускает, что в этом и есть причина распространения информации о секретной записке:

«В американском законодательстве, в Конституции, оговаривается: если президент погибает или его устраняют в связи с умственно-физическим упадком, его место занимает вице-президент. Так было в случае с Джоном Кеннеди: когда его убили в Техасе в 1963 году, место моментально занял Линдон Джонсон. Понятное дело, гибель президента — это всегда экстраординарное событие. Для огромной части страны это будет трагедия, несомненно. Мне кажется, здесь важно другое. Об этом говорит представитель Белого дома Себастьян Горка как раз в тот момент, когда выходят опросы общественного мнения, согласно которым 25% американцев считают последнее покушение на Дональда Трампа инсценировкой.

Примерно столько же считают, что и первое покушение было фейковым.

Сообщения о письме на случай смерти напоминают спланированную информационную кампанию, направленную на купирование сомнений и рисков оттока электората. Если избиратели будут полагать, что это инсценировка, естественно, они вряд ли проголосуют за республиканцев. Тут выходит на авансцену Себастьян Горка и начинает говорить о записке Трампа на случай, если его устранят геополитические или другие противники. Это не подтверждает, что покушение инсценировано, просто, возможно, намекает на то, что в администрации Трампа переживают относительно доверия к президенту среди населения, в том числе и у сторонников. Администрацию беспокоит недовольство, неверие граждан страны».

За всю историю США были убиты четыре действующих президента: Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Маккинли и Джон Кеннеди. В 1901 году, после гибели Маккинли, секретная служба США взяла на себя защиту бывших, действующих и потенциальных будущих лидеров, а также членов их семей.

В феврале 2025 года Дональд Трамп заявлял, что у США есть четкие инструкции на случай, если Иран попытается его убить. Он лаконично сообщил, что тогда всю Исламскую республику взорвут.

Анна Кулецкая