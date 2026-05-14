Татарстан стал лидером по продажам исламских финансовых продуктов. Об этом на KazanForum сообщил начальник центра партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка Олег Ганеев.

Татарстан стал лидером по продажам исламских финансовых продуктов Сбера

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, в России растет интерес к партнерскому финансированию, а почти половина клиентов исламского расчетно-кассового обслуживания — новые пользователи банковских услуг. Общий объем пассивов по таким продуктам достиг 5,6 млрд руб., количество контрактов превысило 180 тыс.

На форуме в Казани Сбер также объявил о запуске нового инструмента партнерского финансирования — сукук ЦФА. Первые сделки уже оформляются, в том числе с клиентами из Татарстана.

Анна Кайдалова