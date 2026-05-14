Глава Халк Маслахаты Туркменистана предложил создать антологию исламской поэзии

Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил создать Всемирную антологию исламской поэзии. С соотвествующей инициативой он выступил на Втором съезде министров культуры стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Казани, передает корреспондент «Ъ Волга-Урал».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Предлагаю подумать над созданием Всемирной антологии исламской поэзии, куда вошли бы произведения выдающихся поэтов, мыслителей, философов мусульманского мира, а также тех авторов, которые ощущают свою принадлежность к исламу, исламскому культурному коду»,— сказал господин Бердымухамедов.

Глава Халк Маслахаты Туркменистана прибыл в Казань 13 мая для участия в XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир. KazanForum».

Анар Зейналов