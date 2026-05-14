Предприятия Ленобласти будут материально обеспечивать мобильные огневые группы

В Ленинградской области до 1 июня 2026 года планируют дополнительно сформировать мобильные огневые группы для защиты критически важных объектов от возможных воздушных угроз. Об этом сообщили в администрации региона. Также ведется их материально-техническое обеспечение с привлечением предприятий и организаций.

Предприятия и организации Ленинградской области должны обеспечить работу военных для своей защиты

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Предприятия и организации Ленинградской области должны обеспечить работу военных для своей защиты

На период специальных военных сборов за участниками мобильных огневых групп сохраняются рабочие места, средняя заработная плата, а также предусмотрены денежное довольствие и социальные гарантии.

«В Ленинградской области расширяется система мобильных огневых групп и совершенствуется ее организационная и материально-техническая устойчивость. Правительство региона оказывает этой работе практическую поддержку. Наша задача — создать надежный комплекс защиты критически важных и иных объектов от воздушных угроз»,— отметил вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Ярослав Серов.

Матвей Николаев