Суд отказался пересматривать штраф лидеру «Яблока» из Татарстана

Лидеру партии «Яблоко» из Татарстана Руслану Зинатуллину не удалось добиться пересмотра своего дела в Конституционном суде России. Ранее его оштрафовали на 250 тыс. руб. за плакат на согласованном пикете, сообщает пресс-служба партии.

Политика задержали в феврале прошлого года во время акции в защиту свободы слова. Он вышел с плакатом в поддержку рязанского журналиста Константина Смирнова. Полиция и суды посчитали, что содержание плаката не соответствовало заявленной теме мероприятия.

Конституционный суд подтвердил, что привлекать к ответственности только за несоответствие агитации целям акции нельзя, если нет угрозы общественному порядку. Тем не менее суд отказался пересматривать конкретное дело, и штраф остался в силе.

Юрист намерен снова обратиться в Верховный суд России.

Анна Кайдалова