СК выясняет, почему четверо человек из Саратова отравились угарным газом
Саратовское следственное управление СКР организовало проверку после госпитализации четырех человек с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 14 мая в доме по 2-му Магнитному проезду в Саратове. В релизе сказано, что в больницу доставили трех взрослых и одного несовершеннолетнего.
По предварительным данным, причиной отравления могла стать неисправность газового оборудования.
Проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).