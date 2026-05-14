СК выясняет, почему четверо человек из Саратова отравились угарным газом

Саратовское следственное управление СКР организовало проверку после госпитализации четырех человек с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / omelnichenko, Коммерсантъ Фото: t.me / omelnichenko, Коммерсантъ

Инцидент произошел 14 мая в доме по 2-му Магнитному проезду в Саратове. В релизе сказано, что в больницу доставили трех взрослых и одного несовершеннолетнего.

По предварительным данным, причиной отравления могла стать неисправность газового оборудования.

Проверка проводится по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Нина Шевченко