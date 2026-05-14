В центре Новороссийска обновили дорожную разметку

В Новороссийске продолжаются работы по обновлению дорожной разметки. Как сообщили в городском управлении дорог, нанесение разметки завершено по ряду улиц в Центральном, Южном и Восточном районах.

Специалисты приступили к работам по обновлению разметки после наступления благоприятных погодных условий. В первую очередь разметку наносят на центральных улицах и рядом с образовательными учреждениями. В настоящее время линии обновили на улицах Мира, Леднева, Губернского, Революции 1905 года, Энгельса, на Анапском и Мысхакском шоссе, Советов, Кутузовской, Магистральной, Судостальской и по другим адресам.

Обновление разметки производится преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для участников дорожного движения.

В марте текущего года администрация Новороссийска выделила 50 млн руб. на нанесение и обновление разметки на городских дорогах. Денежные средства на проведение работ предусмотрены из муниципального бюджета.

София Моисеенко