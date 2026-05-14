Нижегородская школьница оформила кредит на мать и отдала деньги аферистам

В Нижнем Новгороде 14-летняя школьница по указке мошенников оформила кредит на имя своей матери и отдала все деньги мошенникам. Об этом сообщили в областном ГУВД.

По данным полиции, сначала подростку позвонил неизвестный, который представился сотрудником прокуратуры и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на имя ее родителей.

Чтобы отменить кредитную заявку мошенник посоветовал школьнице взять мобильный телефон матери и оформить на ее имя кредит более чем на 613 тыс. руб. После этого лжепрокурор убедил школьницу перевести заемные деньги на «безопасный» банковский счет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Андрей Репин