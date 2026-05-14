Эрмитаж откроет все комплексы для бесплатного посещения 17 мая

Государственный Эрмитаж 17 мая 2026 года откроет все свои экспозиционные комплексы для бесплатного посещения. Акция приурочена к Международному дню музеев. Бесплатные билеты поэтапно появятся на официальном сайте музея 13 и 14 мая, а в день посещения их можно будет получить в кассах. Количество билетов ограничено пропускной способностью комплексов, сообщили в музее.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Акция является традиционной и ежегодно привлекает тысячи посетителей

17 мая Главный музейный комплекс и Главный штаб будут работать с 11:00 до 18:00, кассы — с 11:00 до 17:00. Праздничные билеты размещаются на официальном сайте музея. В музее напомнили, что количество бесплатных билетов ограничено правилами пожарной безопасности и пропускной способностью экспозиционных залов.

Кирилл Конторщиков