Учебные стрельбы проведут в порту Новороссийска 15 мая

Днем 15 мая в акватории морского порта Новороссийска состоятся учебные стрельбы военно-морской базы, сообщает пресс-служба администрации города.

Тренировочные мероприятия НВМБ пройдут в период с 11:00 до 13:00. В ходе учений дежурные силы военно-морской базы отработают практические действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников. Стрельбы будут выполняться из артиллерийских установок с молов военной гавани.

Во время проведения учений в порту Новороссийска запрещается движение плавательных средств и маломерных судов.

София Моисеенко