Гостинично-ресторанный комплекс в Белгороде выставили на продажу за 300 млн

Земельный участок площадью 49 соток и расположенный на нем гостинично-ресторанный комплекс на 3,3 тыс. кв. м выставлены на продажу в Белгороде. Они расположены на улице Волчанской, 10. Стоимость актива составляет 299 млн руб. Собственник готов рассмотреть варианты обмена, а также предоставление рассрочки. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито».

Общая площадь застройки составляет 3,3 тыс. кв. м: гостиница на 34 номера занимает 1,5 тыс. кв. м, ресторан — 1,8 тыс. кв. м.

Имущественный комплекс находится на этапе чистовой отделки. Все коммуникации подведены и функционируют. Объект оснащен собственной котельной, системой профессиональной водоочистки, кухонным оборудованием с подключенной вентиляцией, а также парковкой.

Представитель собственника не стал комментировать «Ъ-Черноземье» причины продажи актива.

Накануне стало известно, что в Россоши Воронежской области выставили на продажу самый известный долгострой — четырехэтажный особняк с башней на улице Февральской, 22. Стоимость объекта составляет 110 млн руб.

Кабира Гасанова