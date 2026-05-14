Путин назначил новых судей в четырех регионах Черноземья

Президент России Владимир Путин утвердил назначения 11 судей в Белгородской, Воронежской, Орловской и Тамбовской областях. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Белгородской области судьей Губкинского городского суда назначен Григорий Кулаков, а судьей Шебекинского районного суда — Инна Демченко. В Воронежской области судьями Павловского районного суда стали Эльвира Карпова и Анна Морозова, судьей областного суда — Ольга Орбинская, а судьей гарнизонного военного суда — Егор Иванюхин. Заместителем председателя Таловского районного суда назначена Ирина Беляева, с 2019 года работавшая в Новоусманском районном суде.

В Орловской области судьей Верховского районного суда назначена Олеся Токмакова (с 2023 года была мировым судьей судебного участка Знаменского района), судьями Советского районного суда Орла стали Любовь Леонова (с 2021 года — мировой судья судебного участка №2 Советского района Орла) и Лидия Матюшина (с 2024 года — мировой судья судебного участка №2 Орловского района). В Тамбовской области судьей Октябрьского районного суда Тамбова назначена Светлана Асабина.

В начале апреля «Ъ-Черноземье» писал об утверждении назначения шести судей в Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской и Тамбовской областях.

Ульяна Ларионова