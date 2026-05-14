В Мурманске за год расселили 17 аварийных домов

Глава Мурманска Иван Лебедев в отчете перед депутатами подвел итоги работы по расселению аварийного жилья в 2025 году. По его словам, за год новые квартиры получили 653 человека, ранее проживавшие более чем в 280 помещениях, признанных аварийными. Всего были расселены 17 домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За 2025 год в Мурманске расселили 653 человека из 17 аварийных домов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ За 2025 год в Мурманске расселили 653 человека из 17 аварийных домов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В городе также продолжается программа сноса ветхого жилья, благодаря которой в 2025 году в Мурманске демонтировали 15 аварийных зданий.

Кроме того, муниципальные власти выдали разрешения на строительство 41 объекта капитального строительства. В настоящее время в городе возводятся многоквартирные дома, а также заключены соглашения с федеральными девелоперами.

Ранее Иван Лебедев отмечал, что сохранить сбалансированность городского бюджета удалось благодаря регулярной совместной работе управления финансов, комитета имущественных отношений и блока экономического развития.

Матвей Николаев