В Татарстане к концу года планируют завершить строительство и запуск центра генетических исследований в сфере молочного животноводства. Об этом сообщил президент Академии наук республики Рифкат Минниханов в интервью ТАСС.

Центр генетических исследований животноводства Татарстана запустят к концу года

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, строительные работы на площадке намерены завершить уже к августу 2026 года, после чего начнется оснащение лабораторий и подготовка специалистов.

Центр будет включать четыре лаборатории. Объем финансирования проекта превышает 600 млн руб.

Центр будет заниматься развитием агробиотехнологий, цифровых решений в сельском хозяйстве, а также вести научную и образовательную деятельность.

Анна Кайдалова