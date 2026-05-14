Депутат Салаева: Минобороны передаст Чувашии пушку времен Великой Отечественной

Министерство обороны России приняло решение передать Чувашской Республике военную технику времен Великой Отечественной войны. Одно из трех орудий — 85-миллиметровая дивизионная пушка Д-44 — будет установлено на мемориальном комплексе «Память» в деревне Ураево-Магазь Чебоксарского округа.

Депутат Государственной Думы Алла Салаева, глава Чебоксарского округа Владимир Михайлов и ансамбль «Сарнар»

О решении Минобороны сообщила депутат Госдумы Алла Салаева в своем канале в MAX. По ее словам, приказ о передаче техники уже подписан. Перед установкой на мемориале орудие пройдет демилитаризацию.

Инициатором обращения за военной техникой стал основатель мемориального комплекса «Память» Христофор Макаров. Инициативу поддержал глава Чувашии Олег Николаев. Также, по словам госпожи Салаевой, содействие оказал генерал-майор Роберт Баранов.

Мемориальный комплекс «Память» в деревне Ураево-Магазь создавался при участии местных жителей. В 1968 году здесь был установлен памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Позднее на территории комплекса возвели часовню, а в 2023 году зажгли Вечный огонь.

Кроме того, на мемориале создана Аллея городов-героев. В артиллерийских гильзах из зоны специальной военной операции размещены капсулы с землей городов воинской славы России и Белоруссии.

По словам Аллы Салаевой, установка орудия Д-44 станет продолжением развития мемориального комплекса.