На Васильевском острове Петербурга растет спрос на элитные новостройки

Основная часть премиальных жилых проектов Санкт-Петербурга сосредоточена в Центральном, Петроградском и Василеостровском районах, сообщили в холдинге Setl Group. При этом элитная недвижимость в городе на Неве остается одним из наиболее стабильных инвестиционных активов, считают аналитики консалтингового центра «Петербургская недвижимость», пишет РИА Новости.

Васильевский остров интересен покупателям премиального жилья

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Васильевский остров интересен покупателям премиального жилья

Эксперты указывают, что с 2020 года стоимость объектов в премиальных жилых комплексах города демонстрирует устойчивый рост. В 2025 году цены увеличились в среднем на 17%, а в первом квартале 2026 года — еще на 1,5%.

Эксперты отмечают, что Васильевский остров сохраняет привлекательность как для собственного проживания, так и для инвестиций в недвижимость.

Матвей Николаев