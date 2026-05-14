В Лаишевском районе может появиться специализированный комплекс для проведения жертвоприношения в дни Курбан-байрама. Об этом на пресс-конференции заявил главный имам-мухтасиб Казани Рустам хазрат Валиуллин.

Под Казанью могут создать «Курбан-хаб» для забоя животных

По сообщению замначальника главного управления ветеринарии республики Габдулхака Мотыгуллина, все площадки для заклания животных предложили перенести за черту Казани.

В 2026 году в республике будет работать 60 официальных площадок, из них 17 — в Казани. Ежегодно в регионе во время праздника совершается заклание порядка 13 тыс. животных.

