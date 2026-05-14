Предпринимателю в Ноябрьске ограничили свободу после массового отравления в кафе

В Ноябрьске суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок один год четыре месяца индивидуальному предпринимателю из-за отравления 38 человек в кафе, сообщили в управлении СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Он признан виновным по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Среди отравившихся было 22 несовершеннолетних.

По данным окружной прокуратуры, инцидент произошел в кафе «Кебаб 89». Также удовлетворен иск одной из потерпевших с ребенком о взыскании с виновного компенсации морального вреда на общую сумму 100 тыс. руб. Кроме того, прокурор города в интересах 11 несовершеннолетних направил иски в суд о взыскании компенсации морального вреда — в их пользу взыскали компенсацию на общую сумму 550 тыс. руб.

Следствие установило, что в кафе предпринимателя продавалась готовая продукция с грубым нарушением санитарных норм и правил. В частности, в производственных помещениях и торговом зале не поддерживали дезинфекцию. С 20 по 30 мая 2025 года употребившим пищу из кафе потребовалась медицинская помощь — у всех пострадавших диагностировали сальмонеллез.

Ирина Пичурина