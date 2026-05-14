На улице Горпищенко в Новороссийске ремонтируют дорогу

Подрядчики устраивают дорожное полотно в бетонном исполнении на улице Горпищенко в Новороссийске. Как сообщил заместитель главы города Рафаэль Бегляров, сроки сдвинулись из-за необходимости полного демонтажа старого полотна.

Процесс ремонта дороги на улице Горпищенко осложнился из-за демонтажа дорожной одежды, пришедшей в негодность. Рафаэль Бегляров заявил, что новая бетонная дорога будет примыкать к контейнерной площадке для сбора ТКО, которую обустроили на участке в прошлом году.

Два года назад на улице Горпищенко была обустроена система канализации.

