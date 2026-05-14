В Петербурге произошел разлив нефти с иностранного теплохода

В акватории судостроительного завода Санкт-Петербурга произошел разлив нефтепродуктов с палубы иностранного теплохода. Инцидент произошел во время бункеровки судна. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Петербургского линейного отдела МВД РФ на водном транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Топливо вытекло из патрубка на верхнюю палубу, часть продукта разлилась между бортом и причалом

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Топливо вытекло из патрубка на верхнюю палубу, часть продукта разлилась между бортом и причалом

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Сотрудники транспортной полиции установили, что судно было отшвартовано правым бортом у причала завода: топливо вытекло из патрубка на верхнюю палубу, часть продукта разлилась между бортом и причалом.

Информация передана во все заинтересованные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Карина Дроздецкая