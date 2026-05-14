Липецкая компания отремонтирует спорткомплекс «Звездный» в Воронеже за 131 млн

Липецкое ООО «Центр фасадных технологий» получило контракт на корректировку проектно-сметной документации и капитальный ремонт спортивного комплекса «Звездный» в Воронеже на улице Южно-Моравской, 3. Компания снизила начальную цену контракта со 140 млн до 130,9 млн руб. Заказчиком выступало воронежское министерство строительства. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

На аукцион заявлялся еще один участник, наименование которого не раскрывается. Он предложил исполнить контракт за 131,6 млн руб.

Работы профинансируют из областного бюджета. Согласно документации, победителю торгов предстоит разработать проект капремонта спорткомплекса. В нем должны быть предусмотрены тренажерный зал (288 кв. м), залы для художественной гимнастики (144 кв. м), спортивной борьбы (144 кв. м), бокса (75 кв. м) и тяжелой атлетики (150 кв. м), помещение для хранения инвентаря (75 кв. м), игровая зона (800 кв. м) и место для стоянки инвалидных колясок. Затем подрядчик отремонтирует кровлю, дверные блоки, полы, стены и потолки, обновит системы отопления, вентиляции, электроснабжения, сетей связи и благоустроит территорию. Работы должны быть завершены до 1 июля 2027 года, гарантийный срок — пять лет.

Одноэтажное здание спорткомплекса общей площадью 4,1 тыс. кв. м построено в 2007 году и используется для тренировок и соревнований.

По данным Rusprofile, ООО «Центр фасадных технологий» зарегистрировано в августе 2008 года в Липецке для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором является Сергей Дедяев, ему же принадлежат 50% долей компании. Остальные 50% — у Юрия Сушкова. Выручка общества в 2025 году составила 184 млн, чистая прибыль — 52 млн руб.

В июле 2023 года подряд на ремонт спорткомплекса «Звездный» за 43,5 млн руб. получило местное ООО «Тандем-сервис» Михаила Олейника. Компании предстояло обновить инженерные коммуникации. Сейчас соглашение находится на стадии исполнения. В марте 2025 года та же компания выиграла новые торги — на капитальный ремонт объекта стоимостью 88,5 млн руб. До 22 декабря подрядчику необходимо было заменить системы электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также напольное покрытие из паркетных досок. Однако 19 декабря контракт расторгли по соглашению сторон. К этому моменту «Тандем-сервис» успел выполнить работы лишь на 2,7 млн руб.

На этой неделе стало известно, что ООО «Центр фасадных технологий» получило контракт на ремонт общежития №1 Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина. Его заключили за 149,9 млн при начальной цене 160 млн руб.

Кабира Гасанова