В Петербурге задержали администратора крупного центра телефонных мошенников

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали администратора одного из крупнейших выявленных в городе технических центров, обеспечивавших работу телефонных мошенников с Украины. Об этом пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге ликвидировали крупнейший техцентр мошенников с Украины

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге ликвидировали крупнейший техцентр мошенников с Украины

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Обыски прошли в квартире на Красносельском шоссе, где, по данным следствия, находилось оборудование для поддержки мошеннических схем. В помещении обнаружили 21 SIM-бокс — это стало рекордным количеством подобной техники среди ранее выявленных точек. Кроме того, сотрудники изъяли более 6 тысяч SIM-карт различных операторов связи.

По предварительной информации, задержанный с апреля 2025 года зарегистрировал около 1,5 тыс. аккаунтов в одном из мессенджеров и еще порядка 500 — в социальной сети. Все аккаунты были оформлены на его индивидуальное предприятие, а доступ к ним, как полагают следователи, продавался для дальнейшего использования в мошеннических схемах.

Следствие считает, что созданные аккаунты предназначались для обмана граждан России и хищения денежных средств.

В настоящее время специалисты занимаются блокировкой обнаруженных аккаунтов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, включая незаконную передачу информации для регистрации и авторизации интернет-пользователей, а также незаконное использование оборудования для пропуска трафика.

Если вина фигуранта будет доказана, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Матвей Николаев