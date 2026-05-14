Хинштейн: у «откровенного бандита» Волобуева изъяли землю в центре Курска

Арбитражный суд Курской области поддержал позицию региональных властей и признал незаконной передачу земельного участка площадью более 7 тыс. кв. м в центре Курска ООО «Сатурн», связанному с ОПГ Волобуевых, заявил 14 мая губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Участок расположен по адресу: улица Мирная, 28.

Господин Хинштейн пояснил, что в 2009 году город передал организации почти 1 тыс. кв. м для строительства многоквартирного дома в целях переселения людей из аварийного жилья. Однако уже в 2011-м доля частника выросла до границ всей земли и достигла 8 тыс. кв. м. Прокуратура посчитала это незаконным. После вмешательства надзорного ведомства комитет по управлению муниципальным имуществом отменил свое постановление, и суд первой инстанции это решение поддержал.

«Эта история — еще один яркий пример разбазаривания государственного имущества, а в данном случае еще и прямая связь с преступником — Дмитрий Волобуев приговорен к 24 годам лишения свободы. Оставлять в собственности откровенного бандита государственное имущество мы не имеем никакого морального права»,— написал Александр Хинштейн.

По данным Rusprofile, с октября прошлого года Дмитрий Волобуев больше не является собственником ООО «Сатурн». Сейчас соучредителями предприятия указаны два физических лица — Сергей Лосев и Артур Степанян. Обоим принадлежит по 50% фирмы. С февраля 2024 года компанией руководит управляющая организация ООО «Ворт» Сергея Лосева, которая находится в процессе реорганизации.

Глава региона «рассчитывает, что суды следующих инстанций засилят решение арбитража».

«Ъ-Черноземье» писал, что приговор главе организованной преступной группировки Дмитрию Волобуеву вынесли в 2022 году. Его осудили за убийство, поджог, мошенничество и вымогательство. В апреле 2024-го апелляционный суд общей юрисдикции снизил срок с 24 лет до 23,5 года.

Денис Данилов