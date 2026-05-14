За качеством воды в Неве будут следить онлайн

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» включил в единую цифровую систему мониторинга качества воды еще шесть водозаборов, расположенных выше по течению Невы на территории Ленинградской области. Таким образом, количество контролируемых объектов выросло до одиннадцати. На новых водозаборных сооружениях внедрены безреагентные спектрофотометры, позволяющие в режиме реального времени отслеживать изменения состава воды, сообщили в Смольном.

На новых водозаборных сооружениях внедрены безреагентные спектрофотометры

Фото: Администрация Санкт?Петербурга На новых водозаборных сооружениях внедрены безреагентные спектрофотометры

«Задача города — минимизировать возможные риски и предотвращать любые факторы, способные повлиять на безопасность и комфорт горожан»,— заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

По его словам, вместо точечного контроля теперь проводится мониторинг всей ключевой линии поступления воды к Петербургу. Чем раньше будут зафиксированы изменения, тем быстрее специалисты смогут принять меры и предотвратить ухудшение качества питьевой воды.

Кирилл Конторщиков