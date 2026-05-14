В мэрии Новороссийска назначили нового и.о. заместителя главы

Исполняющим обязанности заместителя главы Новороссийска по вопросам капитального строительства назначен Александр Губанов, он сменил на должности Викторию Лучинину. Информация размещена на официальном сайте мэрии города в разделе «Структура администрации».

Александр Губанов, курирует вопросы строительства, технического надзора и ценообразования. Согласно данным с сайта администрации, он родился в Донецкой области в 1989 году, в 2012 году закончил Уральский государственный горный университет по специальности «маркшейдерское дело».

В 2024 году Александр Губанов являлся главным специалистом и начальником отдела реконструкции объектов капитального строительства ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» в Краснодаре, в 2025-2026 годах работал заместителем начальника управления строительства администрации Геленджика. Также Губанов некоторое время находился на должности МКУ «Управление строительства» Новороссийска.

София Моисеенко