Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Мандат Айрата Фаррахова в Госдуме передали экс-губернатору Брянской области

После ухода Айрата Фаррахова ЦИК России передал мандат депутата Государственной Думы VIII созыва бывшему губернатору Брянской области Александру Богомазу. Об этом сообщает ТАСС.

Господин Богомаз ушел в отставку по собственному желанию накануне вечером.

Ранее сообщалось, что Айрат Фаррахов 14 апреля досрочно сложил депутатские полномочия после назначения исполняющим обязанности ректора Казанского государственного медицинского университета.

Анна Кайдалова