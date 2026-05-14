Новый завод «Герофарма» могут построить в Петербурге

Петербургская компания «Герофарм» рассматривает возможность строительства нового фармацевтического производства стоимостью от 7 до 10 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор компании Петр Родионов в кулуарах Российского фармацевтического форума имени Н. А. Семашко в Санкт-Петербурге, пишет «Интерфакс». По его словам, компания сейчас выбирает площадку для реализации проекта.

Новое предприятие «Герофарма» могут построить в Санкт-Петербурге

В числе возможных вариантов — Санкт-Петербург, Москва и Московская область. Окончательное решение будет зависеть в том числе от доступных мер поддержки и преференций.

Родионов отметил, что действующие производственные мощности компании продолжают развиваться, однако существует необходимость создания новой площадки. Определиться с местом строительства «Герофарм» планирует до конца 2026 года.

Кроме того, общий объем инвестиционной программы компании на 2025 год оценивается примерно в 2 млрд рублей.

«Герофарм» — биотехнологическая компания, основанная в 2001 году. В 2013 году предприятие запустило производство готовых лекарственных форм в Московской области, а в 2018-м — завод по выпуску субстанций инсулина и оригинальных препаратов в Санкт-Петербурге. В структуру компании также входит научно-исследовательский центр, занимающийся разработкой более 20 новых препаратов. Сегодня «Герофарм» выпускает свыше 40 лекарственных средств для лечения заболеваний в сферах эндокринологии, неврологии, офтальмологии, урологии и гинекологии. Продукция компании поставляется в 14 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Матвей Николаев