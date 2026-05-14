Глава СК потребовал доклад о травмировании девушек при коммунальной аварии в Ростове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об установленных обстоятельствах по уголовному делу о травмировании двух жительниц Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в 12 мая в районе жилого дома по улице Чехова произошел прорыв теплотрассы, из-за чего горячая вода вылилась на поверхность. В результате травмы получили две местные жительницы. В мае текущего года в городе произошла коммунальная авария, в результате которой две девушки получили ожоги. Уголовное дело расследуется по признакам п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

