Колумбийский форвард «Зенита» Джон Дуран взял паузу в карьере
Нападающий «Зенита» Джон Дуран временно покинул расположение клуба. Руководство сине-бело-голубых согласовало отсутствие игрока в связи с личными обстоятельствами, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
О причинах и сроках отсутствия игрока клуб намерен сообщить дополнительно после урегулирования ситуации.
В настоящее время представитель колумбийского нападающего Джона Дурана проводит консультации с клубами турецкой Суперлиги. Об этом сообщил журналист Ягиз Сабунчуоглу.