Колумбийский форвард «Зенита» Джон Дуран взял паузу в карьере

Нападающий «Зенита» Джон Дуран временно покинул расположение клуба. Руководство сине-бело-голубых согласовало отсутствие игрока в связи с личными обстоятельствами, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

О сроках возвращения футболиста в команду будет объявлено дополнительно

О сроках возвращения футболиста в команду будет объявлено дополнительно

О причинах и сроках отсутствия игрока клуб намерен сообщить дополнительно после урегулирования ситуации.

В настоящее время представитель колумбийского нападающего Джона Дурана проводит консультации с клубами турецкой Суперлиги. Об этом сообщил журналист Ягиз Сабунчуоглу.

Кирилл Конторщиков