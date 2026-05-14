На реконструкцию водорода в Сальске направили 696 млн рублей

В Ростовской области завершена реконструкция водовода в городе Сальске. Объект протяженностью почти 3,6 км проложен от хутора Бровки до улицы Кавказской. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Строительные работы проводились в период с 2023 по 2025 год. Стоимость работ составила 696 млн руб. Финансирование объекта осуществлялось за счет средств регионального бюджета. Основная цель проекта — обеспечение бесперебойной подачи воды на 972 участках по улице Аэродромной, которые были выделены многодетным семьям, а также общее улучшение системы водоснабжения города.

Ввод водовода в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2026 года.

Мария Хоперская