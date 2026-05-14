На проект реставрации памятника Ленину в Ростове выделили более 1,2 млн рублей

В Ростове-на-Дону объявили конкурс на поиск подрядчика для разработки проекта реставрации памятника Ленину на одноименной площади. Заказчиком выступил Центр по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия города. Соответствующее объявление размещено на портале госзакупок.

Победителю конкурса предстоит провести комплексные исследования и детально разработать проект реконструкции. На эти цели выделено более 1,2 млн руб. Срок завершения работ — до 30 ноября 2026 года.

В ходе работ скульптуру временно демонтируют для лабораторных исследований и реставрационных мероприятий. Особое внимание планируют уделить гранитному подиуму и пьедесталу: их разберут, очистят, уберут сколы и трещины, при необходимости заменят крепления и восстановят глянец. После всех работ элементы вернут на место. Состояние бетонного основания определят в процессе обследования.

В документации к аукциону не говорится о реставрации самой бронзовой фигуры Ленина, а упоминается лишь ее временный демонтаж. Стоимость восстановления самого памятника будет определена после завершения разработки проекта.

Мария Хоперская